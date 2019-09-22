ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صورايخ كروز إيرانية.. سمير فرج يكشف تفاصيل الهجوم على أرامكو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:42 ص
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
حمزة شعيب
كشف اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجى ومدير إدارة الشئون المعنوية الاسبق، تفاصيل الهجوم على شركة أرامكو السعودية، قائلا: "الصواريخ المستخدمة إيرانية الصنع".

وتابع سمير فرج خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "عملية استهداف شركة أرامكو تم فيها استخدام طائرة بدون طيار بين إيران والسعودية ما يقرب من 300 كيلو وهى مسافة قريبة جدا بين الدولتين تزيد من إحتمالية وقوع الحادثة من الجانب الإيرانى".

وأضاف: "الصواريخ الإيرانية ضربت من إيران عبر الحدود العراقية وهى عبارة عن صواريخ كروز فائقة السرعة، مردفا:"هذه العملية تمت بإمتياز وحرفية كبيرة من الجانب الإيرانى على المستوى العسكرى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليست اليمن.. من أين انطلق الهجوم على منشآت أرامكو السعودية؟

صواريخ مرت فوق العراق والكويت.. التحقيقات تكشف كيف نفذت إيران هجوم أرامكو؟

إيران تعلق على اتهامها بتنفيذ الهجوم على منشآت أرامكو السعودية

الحرس الثوري يفضح تورط إيران في الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية

18 طائرة و7 صواريخ كروز.. السعودية تكشف التفاصيل الكاملة للهجوم على منشآت أرامكو .. فيديو

كيف خططت إيران لضرب حقول أرامكو باستخدام الحوثيين.. الدفاع السعودية تجيب (فيديو وصور)

ترشيحاتنا

بعد أزمة القيد.. نجم الزمالك السابق يرفض أندية الدورى الممتاز والمظاليم

بالدولار .. سعر جمبسوت درة فى ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

نجوم السينما يحضرون عرض فيلم "بنتولد" بـ مهرجان الجونة.. صور

بفستان جلابية.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها على إنستجرام

خلال 48 ساعة .. تعديلات في الجهاز الفني للزمالك

أسماء شريف منير تثير غضب متابعيها عبر إنستجرام.. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية

مجوهرات فخمة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار فى ثالث أيام مهرجان الجونة.. صور