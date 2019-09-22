صورايخ كروز إيرانية.. سمير فرج يكشف تفاصيل الهجوم على أرامكو

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجى ومدير إدارة الشئون المعنوية الاسبق، تفاصيل الهجوم على شركة أرامكو السعودية، قائلا: "الصواريخ المستخدمة إيرانية الصنع".



وتابع سمير فرج خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "عملية استهداف شركة أرامكو تم فيها استخدام طائرة بدون طيار بين إيران والسعودية ما يقرب من 300 كيلو وهى مسافة قريبة جدا بين الدولتين تزيد من إحتمالية وقوع الحادثة من الجانب الإيرانى".



وأضاف: "الصواريخ الإيرانية ضربت من إيران عبر الحدود العراقية وهى عبارة عن صواريخ كروز فائقة السرعة، مردفا:"هذه العملية تمت بإمتياز وحرفية كبيرة من الجانب الإيرانى على المستوى العسكرى".