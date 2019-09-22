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فن

أخبار الفن .. محمد رمضان يكشف عن عمله الرمضاني القادم .. وبلوك من أحلام لـ راغب علامة فى أولى حلقات ذا فويس

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة لها مع الفنانة مى عمر وزوجها المخرج محمد سامى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

محمد رمضان يكشف عن عمله الرمضاني القادم.. فيديو

كشف الفنان محمد رمضان فى أحد الحوارات التليفزيونية خلال تواجده فى مهرجان الجونة فى دورته الثالثة عن عمله الرمضاني القادم.

تصوير حكايتين من نصيبي وقسمتك 3 في وقت واحد

كشف المنتج أحمد عبد العاطي أن فريق عمل مسلسل " نصيبى وقسمتك 3 " يواصلون تصوير العمل بشكل يومى، خاصة أن العمل يتم عرضه فى الوقت الراهن.

عودة المناوشات.. بلوك من أحلام لـ راغب علامة فى أولى حلقات ذا فويس

شهدت الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس في نسخته الخامسة العديد من الأحداث، كان أبرزها ظهور راغب علامة وأحلام سويًا بعد المناوشات العديدة التى كانت تحدث بينهما فى برنامج أراب أيدول، ولم تنته تلك المناوشات، ولكن هذه المرة فى إطار قوانين البرنامج.

دانا حمدان تبرز أنوثتها بـ فيديو من مهرجان الجونة السينمائي .. شاهد

نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو لها من مهرجان الجونة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

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