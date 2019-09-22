ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يواصل الهجوم على ميليشيات مصراتة.. ويطالب السكان بالابتعاد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:14 ص
صدى البلد
حسام رضوان
يواصل الجيش الوطني الليبي شن هجومه الكبير على الميليشيات المسلحة في مصراتة.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال الجيش إن قصفا جويا يستهدف الميليشيات المسلحة في منطقة السدادة جنوب غربي مصراتة.

وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات والمواقع التي تتواجد بها المليشيات.

وكانت القيادة العامة قد أعلنت أن جميع القوات البرية والبحرية والجوية تشارك في هجوم كبير على مليشيات مصراتة.

وقالت إن قصفا تمهيديات جويا مدفعيا ثقيلا يجري شنه على مواقع المليشيات قرب العاصمة الليبية طرابلس.

كان مصدر في غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي، قال لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن القوات تمهد لدخول قلب طرابلس عبر شن غارات جوية مكثفة، وتقدمات ملموسة للقوات البرية وخاصة في محور خلة الفرجان وطريق المطار والتقدم في منطقة الخلاطات بضواحي العاصمة.

وأضاف أن سلاح الجو الليبي وجه ضربات دقيقة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر وتمركزات للميليشيات في طريق المطار ومعسكر حمزة المجاور له.

وأكد ان سلاح الجو يشن غارات مكثفة على تمركزات المليشيات في مشروع الهضبة وخلة الفرجان وكوبري الفروسية.

وتابع أن الهجمات أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين يقودون الميليشيا التابعة لـ"غنيوة الككلي"، فضلا عن إصابة عدد كبير من المسلحين في الغارات الجوية الدقيقة التي شنتها المقاتلات الليبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربات جوية مركزة .. الجيش الليبي يتقدم إلى نقاط جديدة في طرابلس

سلاح الجو الليبي يشن غارة جوبة على معسكر النقلية جنوب طرابلس

الجيش الليبي يحسم السيطرة الجوية على المنطقة الغربية

سلاح الجو الليبي يشن غارات جوية على مخزن تركي لـ الصواريخ في مصراتة

بسبب قصف المدنيين.. الجيش الليبي يعلن تدمير طائرة بمطار مصراتة العسكري

الجيش الليبي يدمر طائرة مقاتلة على مدرج مطار مصراتة

ترشيحاتنا

بالدولار .. سعر جمبسوت درة فى ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

عليك الإسراع للطبيب.. حظ برج الثور اليوم الأحد 22 /9 /2019

اخبار الفن .. هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة .. ياسين أحمد السقا يثير الجدل مع صديقاته .. وأحمد فهمى يكشف التطورات الصحية لـ هنا الزاهد

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور