الجيش الليبي يواصل الهجوم على ميليشيات مصراتة.. ويطالب السكان بالابتعاد

يواصل الجيش الوطني الليبي شن هجومه الكبير على الميليشيات المسلحة في مصراتة.



وبحسب "سكاي نيوز"، قال الجيش إن قصفا جويا يستهدف الميليشيات المسلحة في منطقة السدادة جنوب غربي مصراتة.



وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات والمواقع التي تتواجد بها المليشيات.



وكانت القيادة العامة قد أعلنت أن جميع القوات البرية والبحرية والجوية تشارك في هجوم كبير على مليشيات مصراتة.



وقالت إن قصفا تمهيديات جويا مدفعيا ثقيلا يجري شنه على مواقع المليشيات قرب العاصمة الليبية طرابلس.



كان مصدر في غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي، قال لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن القوات تمهد لدخول قلب طرابلس عبر شن غارات جوية مكثفة، وتقدمات ملموسة للقوات البرية وخاصة في محور خلة الفرجان وطريق المطار والتقدم في منطقة الخلاطات بضواحي العاصمة.



وأضاف أن سلاح الجو الليبي وجه ضربات دقيقة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر وتمركزات للميليشيات في طريق المطار ومعسكر حمزة المجاور له.



وأكد ان سلاح الجو يشن غارات مكثفة على تمركزات المليشيات في مشروع الهضبة وخلة الفرجان وكوبري الفروسية.



وتابع أن الهجمات أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين يقودون الميليشيا التابعة لـ"غنيوة الككلي"، فضلا عن إصابة عدد كبير من المسلحين في الغارات الجوية الدقيقة التي شنتها المقاتلات الليبية.