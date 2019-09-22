صحف السودان تهتم بقرار تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة ومحاكمة البشير



وقالت صحيفة (اليوم التالي)، إن رئيس الوزراء السوداني أكد في قراره، أن لجنة التحقيق ستكون مستقلة تماما، عن أية جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، وسيتم إعلان أسماء أعضائها لاحقا.





من جهتها، أشارت صحيفة (الصيحة) إلى أن اللجنة تضم ٧ أعضاء، وتتشكل من قاضي محكمة عليا (رئيسا)، ممثل لوزارة العدل (مقررا)، ممثل لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثل لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامين مستقلين (أعضاء)، لافتة إلى أنه ستعلن أسماء أعضاء اللجنة لاحقا.



وأوضحت صحيفة (المجهر) أن اللجنة سيكون لها جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا والممثلين القانونيين، على أن تكمل أعمالها خلال ٣ أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.



من جهتها، اهتمت صحيفة (أخبار اليوم) السودانية، بقرار رئيس مجلس الوزراء السوداني إعفاء محمد عثمان إبراهيم من وظيفة الأمين العام لديوان الضرائب، وتعيين فتح الرحمن صالح جاويش أمينًا عاما لديوان الضرائب.



اهتمت الصحف السودانية الصادرة، اليوم الأحد، بتفاصيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وأيضا قرار رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.