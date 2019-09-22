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رياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:51 ص
كانتي - محمد صلاح
كانتي - محمد صلاح
إسراء أشرف
يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره تشيلسي، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وستنطلق صافرة اللقاء، بين البلوز والريدز في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي.

القناة الناقلة:

beIN SPORTS HD 2

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

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