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أخبار العالم

الإمارات والسعودية مصير واحد.. رسالة من بن راشد إلى الملك سلمان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:48 م
على صالح
هنأ نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأحد، بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد، برقية مماثلة لولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وقال الشيخ بن راشد في تغريدته: «نبارك للشعب السعودي يومهم الوطني المجيد ... نبارك لهم انجازات تتسارع ... وقيادة تبادر .. وكفاءات تتسابق نحو العلياء .. ونبارك للملك وولي عهده شعب التف حولهم .. وجموع بايعتهم.. ومليار ونصف المليار مسلم تقدر خدمتهم لقبلتهم ...».

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