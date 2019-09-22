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محافظات

بالتنسيق مع التعليم.. مبادرة اليونيسيف تمد 125 مدرسة بجنوب سيناء بأدوات مدرسية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:14 م
صدى البلد
.ايمن محمد
نجحت مبادرة اليونيسيف بالتنسيق مع التربية والتعليم فى مد ١٢٥ مدرسة بمدن ووديان جنوب سيناء بالادوات المدرسية وخامات الأنشطة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهلال الأحمر المصرى من أجل توفير ادوات للمدارس فى التربية الرياضية والموسيقى ورياض الأطفال.

وتفقد فوزى همام نائبا المحافظ برفقته محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء و برونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر UNCIEF UNICEF بتفقد معرض الخامات والأدوات وفق البرتوكول الموقع بين هيئة الهلال الأحمر المصري ووزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف بمصر وذلك بمدرسة التحرير بوادي مندر التابعة لإدارة شرم الشيخ .

تضمن المعرض أدوات رياضية وأدوات مكتبية وأدوات موسيقية ومقاعد ودفاتر تحضير وأقلام وما يلزم العملية التعليمية.

وقدم مايس ممثل اليونيسيف قدم التهنئة للمعلمين والطلاب بالعام الدراسي الجديد مضيفا أن مبادرة الهلال الأحمر واليونيسيف التي قامت بتوفير الخامات للأنشطة بمدارس جنوب سيناء تعتبر إنجازا مهما لأنها إحدى الحلول التطوعية ونموذج للمشاركة المجتمعية لتوفير خامات الأنشطة لكل المدارس بمدن المحافظة كما تمنح الفرصة للتلاميذ بممارسة الأنشطة داخل المدرسة وسط جو من المتعة والفرح، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تهتم بإثراء جوانب الشخصية والاهتمام بتنمية المهارات الحياتية وبناء جيل واع .
بالتنسيق مع التعليم.. مبادرة اليونيسيف تمد 125 مدرسة بجنوب سيناء بأدوات مدرسية
بالتنسيق مع التعليم.. مبادرة اليونيسيف تمد 125 مدرسة بجنوب سيناء بأدوات مدرسية
بالتنسيق مع التعليم.. مبادرة اليونيسيف تمد 125 مدرسة بجنوب سيناء بأدوات مدرسية
بالتنسيق مع التعليم.. مبادرة اليونيسيف تمد 125 مدرسة بجنوب سيناء بأدوات مدرسية
بالتنسيق مع التعليم.. مبادرة اليونيسيف تمد 125 مدرسة بجنوب سيناء بأدوات مدرسية

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