وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة إلى كل من يتدخل في الحياة الشخصية للآخرين خلال التجمعات العائلية، مؤكدة أن حبها للمة العيلة والعزومات لا يعني قبولها بالأسئلة التي تتجاوز حدود الخصوصية.

بعشق لمة العيلة والعزومات

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة «النهار لايف»: «أنا بعشق لمة العيلة والعزومات، بس بلاش تدخلوا في حياة بعض وتسألوا البنت هتتجوزي إمتى وهتخلفي إمتى».

بلاش تسألوا البنت هتتجوزي إمتى وهتخلفي إمتى

وشددت على ضرورة احترام خصوصية الآخرين، وتجنب طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالزواج والإنجاب، مؤكدة أهمية أن تكون التجمعات العائلية مساحة للمحبة والود، بعيدًا عن التدخل في حياة الآخرين.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن العلاقات العائلية الجميلة تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، وأن الاستمتاع بلحظات الاجتماع لا يتطلب الخوض في التفاصيل الشخصية للآخرين.