المفتى السابق يبعث برسالة للمعلمين.. تعرف عليها

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هئية كبار العلماء، إنه يدعو الله - سبحانه وتعالى- أن يعود المعلم إلى الحالة التي وصفها شوقي، حين قال:« قم للمعلم وفه التبجيلا * كاد المعلم أن يكون رسولًا».



وأضاف«جمعةۚ» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك» أنه يريد أن يرسل للمعلمين بعض كلمات من كلام رسول الله ﷺ ‏, وهى كلمات ترسم لنا الطريق المستقيم وكفيلة بأن تغير حياتنا، ومما قاله ﷺ : «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق‏، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف‏، وما لا يعطى على ما سواه»، رواه الإمام مسلم.



واستشهد أيضا بحديث الرسول – صلى الله عليه وسلم- « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه‏، ولا ينزع من شيء إلا شانه»، رواه مسلم، فأمر رسول الله ﷺ أم المؤمنين‏، وأمر الأمة من ورائها‏:‏ بالرفق‏.‏



وأوضح أن الرفق يكون مع النفس‏ والناس‏، ويكون ايضًا مع الكون‏,؛ فبكل ذلك أمر الرسول ﷺ ، مبينًا أن للرفق علاقةُ وثيقة بالحياء، وتتضح هذه العلاقة فى قيام العلماء العارفون بجعل باب الرفق مع باب حسن الخلق والحياء؛ وكأن هناك صلة بين الرفق وبين الحياء‏.



وتابع: "والنبي ﷺ قال‏ فيما روى عن عمران بن حصين:‏ «الحياء خير كله»، رواه مسلم، وروي أيضًا أنه ﷺ«مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه‏، أو يعاتب أخاه في الحياء‏، فقال له‏:‏ دعه فإن الحياء من الإيمان‏»، رواه البخاري ومسلم .‏



ومشيرًا إلى أن النبي ﷺ يعلو بالحياء إلى أن يقول فيما رواه الحاكم وابن أبي شيبة عن ابن عمر‏:‏« إن الحياء والإيمان قرنا جميعا‏، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»‏؛ فصفة المؤمن‏:‏ الحياء‏، وصفة الفاجر‏:‏ الفجور‏، وهو نوع من أنواع العنف، أما الحياء فهو نوع من أنواع الرقة التي أمر بها رسول الله ﷺ ‏.‏



ومنوهًا إلى أن الحيي لا يمكن أن يكون عنيفا‏، ولا يمكن أن يكون قاسي القلب‏، فرسول الله ﷺ يعلمنا أن هذه الأخلاق بعضها يخدم بعضًا، وبعضها يؤيد ويساند بعضًا فيقول‏ ﷺ:‏ «ألا أخبركم بأهل النار؟، قالوا‏:‏ بلى‏، قال‏:‏ كل جواظ جعظري مستكبر»، رواه أحمد.

ومستكملًا: " وانظر إلى اختيار سيدنا رسول الله ﷺ، وهو أفصح العرب‏، لهذه الكلمات الصعبة‏، ليوافق المبني المعنى‏، وليوافق نظر مستمع من هذه الألفاظ نظرة النفس منها‏: «جواظ جعظري»‏ كلمات صعبة وغير مفهومة لعموم الناس‏؛ تستدرك المسألة‏:‏ وما الجواظ؟ وما الجعظري؟، الجواظ‏:‏ الجماع للمال‏: الذى لا يريد أن ينفق شيئا منه في سبيل الله‏، ولا يريد أن يخرج حتى حق الله فيه من الزكاة، وبذلك يكون عنيفا مع مجتمعه وناسه‏، فليس العنف مقتصرا في القوة‏؛ وليس العنف مقتصرا على الهمجية‏؛ ولكن العنف قد يكون سلبيا بمنع حق الله سبحانه وتعالى‏؛ فالجواظ: هو من يجمع ويمنع‏؛ يجمع من لطف الله ما شاء الله به عليه‏، ثم يمنعه أن يصل وأن يدور كما أمرنا الله من ماله أن يكون‏.



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و مواصلًا: " أما الجعظري فهو: قاسي القلب الذي لا ينتهي إذا ما كلمته بموعظة ينظر إليك باستهزاء وعلو‏، وإذا ما ذكرته بالموت لا يرق قلبه‏ ولا تهدأ نفسه‏، ولا يخشى من مقابلة الله - سبحانه وتعالى-‏ ولا تدمع عينا، وهذا نوع من أنواع العنف‏".

ومبينًا أن النبي ﷺ جاهد في سبيل الله‏,‏ جاهد بشرف وبلطف ولغاية ؛ولم يكن عنيفا‏، يصفه الصحابة الكرام بأنهم عندما كانوا يصافحون يده الشريفة كانوا يجدونها أملس من الحرير ﷺ؛ لكنه كان فارسا‏ يقولون عنه في حربه‏:‏ «كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ﷺ، فما يكون من أحد أدنى من القوم منه».‏



ومتابعًا: أنه كان لا يغضب، ونصح أصحابه بألا يغضبوا‏، وقال‏:‏ «لا تغضب ولك الجنة»، رواه الطبرانى، وذلك باستثناء إذا ما مست حدود الله - سبحانه وتعالي‏-،وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ‏(البخاري‏)، وإذا ما رأى المعصية أمامه فإنه يغضب بشدة، لا بعنف‏؛ لأنه أمر لا يرجع إلى ذاته الشريفة‏، إنما يرجع إلى تبليغ الرسالة‏ وإلى إقامة حدود الله بين البشر‏؛ فقد جاءه أعرابي فأمسكه من ثيابه وخنقه ﷺ حتى كاد الصحابة أن يهموا به يقتلونه‏؛ فما زاده الجهل عليه إلا حلما‏، وما زاده ذلك إلا أمانة‏.‏



ومختتمًا أن وراء هذا الرسول شيء ليس بمنظور لنا؛ ينبغي عندما نتخلق بأخلاق الدين أن نثق بما في يده - سبحانه وتعالى- أكثر من ثقتنا بما في أيدينا‏، وأن نترك هذه الغشاوة التي يعيش فيها عموم الإنسان بأن يثق بالمحسوس أكثر من ثقته بربه الذي خلقه‏؛‏

فهذه أسرار علمنا إياها رسول الله ﷺ ‏؛ وهى مفقودة لا يعرفها كثير من البشر‏، ومن كثرة إلفنا لها استهنا به‏,‏ ومن كثرة تكرارها على أذهاننا وأسماعنا اعتقدنا أنها دون الحقائق العليا‏!!؛ إلا أن هذه هي الحقيقة‏:« فيا أيها المعلم‏ لا تجرب مع الله‏، وجرب نفسك مع الله‏؛ لا تجرب الله فما كان الله ليمتحن‏,‏ حاشاه وجل جلاله‏؛ إنما جرب نفسك مع الله؛ وانظر حتى يفتح عليك فتوح العارفين به سبحانه‏.‏

