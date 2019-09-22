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فن

دعوة لـ التفاؤل.. طرح أغنية فاطمة عيد أضحك وسيبها قريبًا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:40 م
فاطمة عيد
فاطمة عيد
سعيد فراج
انتهت المطربة فاطمة عيد من تسجيل أغنية جديدة تحت عنوان "أضحك وسيبها"، إنتاج ريتشارد الحاج، ومن كلمات الشاعر أحمد سرور ، ألحان أحمد العتباني ، توزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح ، منتج فني إسلام بيبو.

من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج :"الأغنية مبهجة وتدعو للتفاؤل والفرحة، وهو ما يحتاجه المواطنين في الوقت الحالي للتخفيف عنهم، وتعد نقلة نوعية في الغناء لمطربة كبيرة صاحبة تاريخ طويل مع الغناء، وستكون مفاجأة لكل محبيها، ومازالت فكرة تصويرها على طريقة الفيديو كليب محل دراسة ولم يتم حسم هذا القرار ".

وتابع" ريتشارد ": الأغنية سيتم طرحها قريبًا على قناة موسيقى تي في علي موقع يوتيوب، وعدد كبير من المتاجر الرقمية ، وتجري حاليا شبكة موسيقي التحضير لمشاريع ضخمة في الغناء سيتم الكشف عنها قريبا".

يذكر أن آخر أعمال المطربة فاطمة عيد كان ريميكس "أنا بنت عمك"، إنتاج ريتشارد الحاج وهي من كلمات وألحان زوجها اللواء شفيق الشايب.

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