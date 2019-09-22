شاهد.. القسم وتحية العلم .. شعار الوطنية لطلاب الغربية في مواجهة الإرهاب

رفع شعار "الوطنية والانتماء في حب مصر أم الدنيا "، رسمه اليوم أكثر من 1200 طالب بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية اليوم الأحد أثناء مشاركتهم فى فعاليات الطابور الصباحي بساحة فناء المدرسة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لسنة 2019م – 2020 م .



" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لرفع الوطن " كلمات تصاعدت حماستها حينما أطلقت كالرصاصات من حناجر المئات من طلاب المدرسة العسكرية والتى لها باع كبير فى تطبيق معايير الانضباط والالتزام التعليمي والعسكري وهو ما لاقى استحسان أولياء أمور الطلاب والعاملين من الأساتذة والإداريين بالمدرسة طوال نصف ساعة عزف خلالها كافة أغاني وأناشيد الوطنية على لهيب المزمار والطبل من خلال العزف الحماسي على أيدي طلاب لجنة الفرقة الموسيقية لرسم البهجة علي وجوهم زملائهم .



وفي مشهد ساحة الفناء التي تقع على مساحة تقترب من 450 متر مربع وقف مجموعات منظمة من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم السنية ما بين "15 -17 " سنة وسط كلمات حماسية أراد ذكرها مدير المدرسة "حازم لبشتين " والذي دعي بكلماته الى الطلاب بأهمية الالتزام والحفاظ على قومية الوطن كونه رسالة هادفة من خلال التعلم واتباع مقاليد النضج فى التفكير والمشاركة المعلمين فى تنفيذها طوال فترات العام الدراسي الحالي .



ودعا مدير مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية فى كلماته المباشرة إلى طلابه بقوله " لازم تبقوا عارفين انكم بناة مصر المستقبل ولازم يبقى لديكم ثقة فى نفسكم في تحقيق تفوقكم الدراسي والبناء الوطن من خلال التواصل مع المدرسين داخل الفصول والمشاركة فى كافة الأنشطة التربوية والعسكرية البناءة " .



وأضاف مدير المدرسة أنه يعي تماما أهمية التزام كافة الطلاب من خلال ارتداء الزي المدرسي داخل المدرسة وخارجها لافتا بقوله " زي الدراسي للمدرسة فخر لكل طالب يعي أهمية العسكرية وشرف بناء الوطن " .



فى المقابل أعرب مدير التربية العسكرية بالمدرسة النقيب محمود محمد عن سعادته لكافة الطلاب عقب تنفيذه لتحية العلم وإلقاء القسم الوطني على شرف حماية الوطن "مصر أم الدنيا " مشيرا أن يفتخر بانه كان طالبا بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية وتدرج والتحق بالجيش لحرصه علي الفدائية والإلتزام بمشاركته فى بناء وطنه وأبنائه .



وأوضح بقوله " مادة التربية العسكرية مثلها مثل حصص الأنشطة التربوية والتربية الرياضية كونها تعد مادة رسوب ونجاح لكل طالب متمنيا أن يشارك كافة الطلاب فى تدريبات التربية العسكرية والتأكد أن رسالة حب الوطن لابد ان تكون قوية وراسخة فى قلوبهم للحفاظ على هوية الوطن والمشاركة فى بنائه من خلالهم وبسواعدهم" .



وجدير بالذكر أن محافظ الغربية شدد فى تعليماته إلى وكيل وزارة التربية والتعليم على ربط الخطة التشغيلية بالمدارس بالتوزيع الجغرافي للمعلمين ومراعاة ظروفهم الإجتماعية مشددًا على وضع سلات القمامة في الفصول والطرقات وجميع الفراغات لترسيخ ثقافة إلقاء القمامة في أماكنها .



وأكد على أهمية تنمية الروح التنافسية لدى الطلاب من خلال تنظيم مسابقات بين جميع المدارس لاختيار أفضل مدرسة خلال العام الدراسي والعمل على تنمية مهارات ومواهب الطلاب في كافة المجالات .

