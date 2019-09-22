بـ هاف ستومك.. صبا مبارك بإطلالة جريئة والجمهور: كفاية حلاوة بقى

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، صورة للفنانة الأردنية صبا مبارك والتى ظهرت من خلالها بإطلالة ناعمة وجريئة.



ظهرت الفنانة صبا مبارك، مرتدية هاف ستومك ياخذ شكل الكروهات بالابيض والاسود مكشوف البطن والأكتاف، وبنطلون جينز ازرق، واعتمدت صبا مبارك على مكياج جذاب مرتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، وبدت بتسريحة شعر بسيطة.



ونالت هذه الصور إعجاب متابعيها وجمهورها معلقين: كفاية حلاوة بقى..دايما متألقة.





