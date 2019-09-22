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حوادث

راح يستحمى غرق.. مأساة طفل بـ العياط ابتلعته مياه النيل أمام أصدقائه

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:55 م
صورة أرشيفية - غرق
صورة أرشيفية - غرق
ندى حمودة - أحمد مهدي
انتشلت قوات الانقاذ النهري بالجيزة جثة طفل لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بالعياط بعد 24 ساعة من البحث.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمصرع طفل في نهر النيل بكفر شحاتة بقرية المتانيا مركز العياط، انتقلت علي الفور قوات الأمن برئاسة العميد محمد عطوية مأمور العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا لفحص البلاغ والذي أسفر عن أنه اثناء استحمام عددا من الأطفال الأصدقاء بنهر النيل جرف التيار أحدهم ولعدم إجادته السباحة ابتلعه النيل ولقي مصرعه غرقا.

وتبين من التحريات باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث ان الطفل يدعي مروان. ا. ش 11 سنة من قرية بمها وتوجه رفقة اصدقائه للاستحمام بنهر النيل، تم اخطار ادارة الحماية المدنية بالجيزة وتولت قوات الانقاذ النهري البحث عن الطفل الغارق واستمرت عملية البحث قرابة 24 ساعة حتي تم انتشال جثته من المياه.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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