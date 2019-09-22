بعد نشر عنوان مزيف لـ منزله.. أحمد موسى: لا نخشى إلا الله .. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حملة تحريض ضدى لمحاولة إسكاتي عن الحق، مردفا:"سهل أحط عنوان معتز مطر ومحمد ناصر ولكن ده مش أسلوبى".



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،":"أنا لا أخشى إلا الخالق وهستمر فى الدفاع عن وطنى وخليكو مضايقين زى ما انتو".



وتابع موسى:"اى حد يتعاون مع جماعة الاخوان الإرهابية فهو خاين ولا مكان له بيننا".



وأشار إلى أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد بعض اسماء الاشخاص الذين يحرضون عبر مواقع السوشيال ميديا على قتله بعد نشر عنوان مزيف على انه عنوان منزله.