أسباب الضعف الجنسي عند الرجال.. أصحاب هذه الأمراض الأكثر عرضة

تضرب الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة في مقتل عندما يدخل الضعف الجنسي عند الرجال كطرف ثالث في العلاقة الحميمية، فتصبح العلاقة بأكملها في حالة من عدم الاتزان، فهناك العديد من الأسباب والامراض التي تقود الضعف الجنسي عند الرجال، تعرف على الضعف الجنسي عند الرجال اسبابه.



الضعف الجنسي عند الرجال

يعرف الضعف الجنسي عند الرجال بأنه ضعف الانتصاب "العجز الجنسي" وكذلك عدم القدرة على جعل العضو الذكري في حالة انتصاب لفترة تكفي ممارسة العلاقة الحميمية، أو عدم القدرة على القذف.



ووفقًا لدراسة أجريت عام 2007 فغالبًا ما يكون للعجز تأثير سلبي على حياتك الجنسية، ويمكن أن يسبب الاكتئاب والإجهاد الإضافي وعدم الثقة بالنفس.



اسباب الضعف الجنسي عند الرجال

1- أمراض الغدد الصماء :

تعد أمراض الغدد الصماء من أهم الاسباب التي تقف وراء الضعف الجنسي عند الرجال، فنظام الغدد الصماء في الجسم يقوم بإنتاج هرمونات تنظم التمثيل الغذائي، والوظيفة الجنسية، والتكاثر، والمزاج ، وأكثر من ذلك بكثير.



ومن ضمن امراض الغدد الصماء مرض السكري، ويعتبر مرض السكري هو السبب الأساسي للضعف الجنسي، فهو يؤثر على قدرة الجسم على استخدام هرمون الأنسولين، ومن أحد المضاعفات المرتبطة بمرض السكري المزمن هو تلف الأعصاب وهذا يؤثر على نهاية الأعصاب الحساسة في العضو الذكري.



وتشمل المضاعفات الأخرى المرتبطة بمرض السكري ضعف تدفق الدم ومستويات الهرمون، وكل هذه العوامل يمكن أن تسهم في الضعف الجنسي.

2- الاضطرابات العصبية :

كما تأتي الأمراض والاضطرابات العصبية ضمن الأسباب التي تزيد وبشدة من خطر الضعف الجنسي، فقد تؤثر الاضطرابات العصبية على قدرة الدماغ على التواصل مع الجهاز التناسلي، وهذا يمكن أن يعجز من قدرة الرجال على الانتصاب.



وتشمل الاضطرابات العصبية المرتبطة بالضعف الجنسي ما يلي:

- مرض الزهايمر.

- مرض الشلل الرعاش.

- أورام المخ أو الأورام الشوكية.

- التصلب المتعدد (MS).

- السكتة الدماغية.

- الصرع الفص الصدغي.

- وكذلك الخضوع لعملية جراحية في البروستاتا يؤدي إلى الضعف الجنسي.



3- تناول الأدوية

تناول بعض الأدوية يمكن أن يؤثر على تدفق الدم، ما قد يؤدي إلى الضعف الجنسي، وفي الوقت نفسه يجب ألا تتوقف أبدًا عن تناول الدواء دون إذن طبيبك ، حتى لو كان من المعروف أنه يسبب الضعف الجنسي.

من أمثلة الأدوية المعروفة بأنها تسبب الضعف الجنسي:

- حاصرات ألفا الأدرينالية ، بما في ذلك تامسولوسين (فلوماكس)

- أدوية العلاج الكيميائي للسرطان.

- مثبطات الجهاز العصبي المركزي (CNS) ، مثل ألبرازولام (زاناكس) وديازيبام (فاليوم) والكودين.

- منشطات الجهاز العصبي المركزي ، مثل الكوكايين والأمفيتامينات.

- مدرات البول ، مثل فوروسيميد (Lasix) وسبيرونولاكتون (Aldactone).

- مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ، مثل فلوكستين (بروزاك) والباروكستين (باكسيل).

- الهرمونات الاصطناعية.



4- أمراض القلب

الأمراض التي تؤثر على القلب وقدرته على ضخ الدم بشكل جيد يمكن أن تسبب الضعف الجنسي، فـ بدون تدفق دم كافٍ إلى العضو الذكري لا يمكن تحقيق الانتصاب.

ومن أخطر الأمراض القلبية التي تؤدي إلى الضعف الجنسي تصلب الشرايين ، فإنسداد الشرايين والأأوعية الدموية يمكن أن يسبب الضعف الجنسي، وترتبط أيضا ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم مع زيادة مخاطر الضعف الجنسي.



5- نمط الحياة والاضطرابات العاطفية

- كي تتم عملية إثارة العضو الذكري يجب أولًا أن تمر بما يعرف باسم مرحلة الإثارة، وهذه المرحلة يمكن أن تكون استجابة عاطفية، وبالتالي إذا كنت تعاني من اضطراب عاطفي ، فسيؤثر ذلك على قدرتك على القيام بعلاقة حميمية.



- يرتبط الاكتئاب والقلق بزيادة خطر الإصابة بالضعف الجنسي، فالاكتئاب هو شعور بالحزن أو فقدان الأمل أو العجز، فالتعب الذي ينتج عن الاكتئاب يمكن أن يسبب الضعف الجنسي.



- عدم الثقة في أدائك أو التجربة الفاشلة تؤدي أيضا لـ الضعف الجنسي، فإذا لم تكن قادرًا على تحقيق الانتصاب في الماضي، يخشى الرجل ألا يكون قادرًا على تحقيق الانتصاب في المستقبل، وفي هذه الحالة لا يمكن تحقيق الانتصاب مع شريك معين، فإذا كان قد تم تشخيص الرجل بضعف الانتصاب المرتبط بقلق الأداء ، فقد يكون غير قادرًا على الانتصاب الكامل عند ممارسة العادة السرية أو عند النوم ، وكذلك لا يمكنه الحفاظ على الانتصاب أثناء الجماع.



- تعاطي المخدرات مثل الكوكايين والأمفيتامينات يمكن أن يسبب الضعف الجنسي، بالإضافة إلى أن تعاطي الكحول وإدمان الكحول يؤثر على قدرة الرجال على تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه أيضًا.



الأكثر عرضة للإصابة بـ الضعف الجنسي عند الرجال؟

يعتبر راكبي الدراجات والممارسون لهذه الرياضة للتعرض لتجربة الضعف الجنسي المؤقت، فقد يؤثر الضغط المتكرر على الأرداف والأعضاء التناسلية على وظيفة الأعصاب.