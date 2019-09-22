بعد سرقتها .. صحة القليوبية تشكل لجنة لجرد عهدة مستشفى طحانوب

قرر الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تشكيل لجنة جرد من الادارة الصحية بشبين القناطر ومديرية الصحة لفحص مخزن الأدوية بالوحدة الصحية بقرية طحانوب ومعرفة ما إذا كانت هناك وقائع تبديد عهدة أو سرقة للأجهزة من عدمه.



وقال الطباخ إنه لا يوجد غرفة عمليات في وحدة صحية قروية ولكن الموجود هو مخزن للأدوات وأنه تبين وجود تبديد للعهدة به، ولم تقع أي سرقة لأجهزة أو معدات.



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسرقة جهاز تخدير و3 كشافات وبعض المستلزمات الخاصة بغرفة عمليات مركز طب الأسرة بالمستشفى التكاملي الصحي بقرية طحانوب والتي كانت تستخدم في إجراء العمليات للمرضى داخل المركز.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمعاينة مكان الواقعة، وجار إجراء التحريات اللازمة لسرعة غموض الواقعة والقبض على الجناة وتحرر .



محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

