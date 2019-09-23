أسعار كيا كارينز المستعملة بسوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة كيا كارينز موديل 2012 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



أسعار السيارة كيا كارينز موديل 2012 المستعملة في مصر.



جذبت السيارة كيا كارينز موديل 2012 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة كيا كارينز موديل 2012 والقريبة منها ما بين 220 ألف إلى 240 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة كيا كارينز موديل 2012 في سوق السيارات المصرية.

