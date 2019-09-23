تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالأعشاب وأطعمة وحيل خارقة

تقوية مناعة الطفل هو أمر يشغل كل أم للحفاظ على صحة أطفالها ويمكن تقوية مناعة الطفل ونموه بشكل أسرع بمجموعة حيل سريعة لها مفعول السحر وتمنح طفلك عظاما أقوى وصحة أفضل وتقوية مناعة الطفل بعيدا عن المضادات الحيوية وأضرار الافراط فيها التى تلجأ إليها الكثير من الأمهات لعدم قدرتها على تقوية مناعة الطفل بطريقة صحية.









يمكن تقوية مناعة الطفل عن طريق إدخال بعض الأطعمة الصحية مثل البيض فهو مصدر آخر مدهش لفيتامين (د) وخاصة صفار البيض





يمكنك تقديم أسماك السلمون هو غذاء آخر يعزز الجهاز المناعي عند الأطفال فهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في نمو الدماغ.





يمكنك تقوية مناعة الطفل بالمكسرات والفواكه الجافة على أساس يومي تقوية جهاز المناعة لديهم.





قدمى لطفلك أيضا أوراق السبانخ والحلبة هي أغنى مصادر حمض الفوليك والزنك. من المهم للطفل أن يستهلك الخضار الملونة ، لأنه يساعد على بناء مناعته. كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة.













تقوية مناعة الطفل عمر سنة أو غيره من الأطفال يجب فى المقام الأول التأكد من إرضاعه من الثدي قدر الإمكان ومن تعزيز نظام المناعة لديه.





إن الحفاظ على صحتك وقوتك سوف ينقل جميع العناصر الغذائية المناسبة للطفل ليبقى بصحة جيدة وقوة. يمكن لطفلك تناول البروبيوتيك المسحوق وقطرات فيتامين D3 لتقوية جهاز المناعة لديه، ولكن تحدث إلى طبيب الأطفال حول الجرعة والتكرار.





يمكن للأمهات المرضعات تعزيز الجهاز المناعي للطفل من خلال حليب الأم عن طريق تناول فيتامين أ وفيتامين ج وحمض أوميغا 3 الدهني والبروبيوتيك بانتظام.





يجب الحفاظ على نظام غذائى صحى لطفلك غنى بالخضار الورقية والثوم والزنجبيل والفواكه والخضراوات.









يمكنك تقوية مناعة الطفل بالأعشاب مثل الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة العالية والمضادة للالتهابات وهذا مركب مضاد للفيروسات والفطريات والالتهابات وممتاز للمساعدة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا اليومية بالإضافة إلى حالات أكثر خطورة مثل السرطان.





كذلك الزنجبيل واحد من أكثر المواد شيوعا المستخدمة للمساعدة في نزلات البرد والإنفلونزا فهو عامل قوي في المساعدة على تجنب الغثيان وتبديده نظرًا لقدرته على المساعدة في التخلص من الغازات المعوية أو أي اضطرابات أخرى.





يعد عرق السوس مفيدًا للعديد من الأمراض، وقدرته مذهلة فى تعزيز الغدة الكظرية، خاصة وأن هناك ارتباطا بين الغدة الكظرية والجهاز المناعي.









أمر يشغل الكثير من الأمهات بسبب كثرة إصابة الطفل بنزلات البرد والأنفلونزا طوال الشتاء لحمايته من الأمراض يمكنك تقوية مناعة الطفل فى الشتاء باللوز.





1- اللوز غنى بفيتامين E والمنجنيز ، وهو ثنائي قوي يعزز المناعة ويعزز نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية.





2.. تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالتوت .. فهو مليء بمضادات الأكسدة، والتي تساعد الجسم على محاربة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة.





3- تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالزبادى .. يمكنك حاول خلط اللبن العادي مع كمية صغيرة من شراب القيقب وخلاصة الفانيليا. أحب أطفالي هذا ويحتوي على سكر أقل بكثير من زبادي الفانيليا الذي تشتريه في المتاجر.





4) تقوية مناعة الطفل بالبيض فقد الأبحاث أنه عندما يكون الشخص يعانى من انخفاض في فيتامين (د) ، يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض .. يعد البيض هو واحد من الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين (د) بشكل طبيعي.





5) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالبروكلى فهو يحتوي على عدد من معززات الجهاز المناعي ، بما في ذلك الفيتامينات C و A و E وعدد من مضادات الأكسدة.





6) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالسبانخ فهو مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز أجهزة المناعة لدينا. يحتوي على فيتامين A ، E ، C ، و K ، حمض الفوليك ، المنغنيز ، الزنك ، السيلينيوم ، والحديد. كل هذه العناصر الغذائية تعمل بطرق مختلفة لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي





7) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالبطاطا الحلوة فهى غنية بالبيتا كاروتين وتزيد من عدد خلايا الدم البيضاء وتزيد من نشاط الخلايا القاتلة. تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا كبيرًا لفيتامين C ، وهو مُحسِّن آخر لجهاز المناعة.





8) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالبذور مثل اليقطين ، وعباد الشمس ، وبذور الكتان ، لتعزيز أجهزة المناعة لديهم. من خلال تناول مجموعة واسعة من البذور ، ستحصل على فيتامين (هـ) والزنك والأحماض الدهنية أوميغا 3 ، وكلها تساعد الجهاز المناعي يمكنك إضافة البذور للسلاطة السلطة ، أو استخدام وجبة بذور الكتان المطحون في العصائر





9) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالشوفان .. يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان ، وهو مكون ضرورى لتقوية مناعة الطفل فى الشتاء









4-تقوية مناعة الطفل الـ5 سنوات .. بالمكملات الغذائية





يمكن تقوية تقوية الجهاز المناعى بتناول المكملات الغذائية يمكن أن تؤخذ بشكل وقائي لتعزيز الجهاز المناعي مثل فيتامين (د) - يدمر فيتامين (د) بسرعة جدران خلايا البكتيريا والفطريات والفيروسات، بما في ذلك فيروس الأنفلونزا.





يمكنك منح الطفل التوت البرى على كوب من الزبادى يحتوي نبات التوت البري على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وهو مصدر جيد للبوتاسيوم والفيتامينات A و B و C والمواد المغذية مثل الأحماض الأمينية والكاروتينات والتانين والروتين.





أمنحى طفلك الزنك بعض المكملات مثل الزنك فيعد أحد العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم لتحقيق نمو مناسب ، وتحسين الجهاز المناعي ، والجهاز العصبي والإنجابي.



