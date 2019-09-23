بوريس جونسون يعلن تأييد بريطانيا ضرب إيران ردا على هجوم أرامكو

اتهمت بريطانيا رسميا إيران بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو النفطية بالمملكة العربية السعودية.



وبحسب "سكاي نيوز"، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يريد التخفيض من تصعيد التوترات، لكنه رفض استبعاد المشاركة في أي عمل عسكري منسق إذا طلب من بريطانيا القيام بذلك.



وأضاف جونسون أن الحكومة البريطانية تنسب المسئولية للنظام الإيراني في التفجيرات بناء على درجة عالية من الاحتمالات.



وسافر بوريس جونسون إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

