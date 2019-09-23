ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوريس جونسون يعلن تأييد بريطانيا ضرب إيران ردا على هجوم أرامكو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
حسام رضوان
اتهمت بريطانيا رسميا إيران بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو النفطية بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يريد التخفيض من تصعيد التوترات، لكنه رفض استبعاد المشاركة في أي عمل عسكري منسق إذا طلب من بريطانيا القيام بذلك.

وأضاف جونسون أن الحكومة البريطانية تنسب المسئولية للنظام الإيراني في التفجيرات بناء على درجة عالية من الاحتمالات.

وسافر بوريس جونسون إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران والبريكست.. تحديات تنتظر رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون

بريطانيا تعلن عن دعمها للسعودية: الهجوم خرق للقانون الدولي

رئيس وزراء بريطانيا يدين الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو

رد حاسم من محمد بن سلمان على قصف إيران لمعامل أرامكو وتعطيل إنتاجها

التوتر يتصاعد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر 200 فرقاطة في الخليج

مفاجأة.. أمير قطر يتخلى عن إيران.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

بـ فستان مكشوف البطن .. درة تشعل انستجرام .. والجمهور: جميلة من يومك

الليلة هقتل ولادى.. آخر كلمات أب ذبح عائلته بالكامل .. فيديو وصور

أخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

روحها حلوة.. زوجة أحمد داود تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

تراجع الطماطم واستقرار البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 23-9-2019

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

اعتماد 150 مليون جنيه لتغطية شمال سيناء بالمرافق والخدمات