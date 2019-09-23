بعد الاعتداء على طفلة.. أحمد حلمي يوجه رسالة شكر لهؤلاء

شارك اليوم الفنان أحمد حلمي جمهوره عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة بها تصريح صادر عن اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص فيديو يظهر فيه تعنيف طفلة.وعلق حلمي علي الصورة قائلا:"شكرًا لكل شخص ومؤسسه وجهه ووزارة لبت النداء وتحركت سريعًا من أجل ضمان سلامة كل طفل في كل مكان في العالم. #لكل طفل #القضاء_على_العنف".وجاءت التعليقات لأحمد كالآتي:"والله العظيم انت انسان محترم""الحمدلله رب العالمين علي الاستجابه السريعه .. معا ضد العنف""ابشع شئ ممكن تشوفه هو ايذاء الطفل""عايزين كمان قرار ب محاكمه الاب"