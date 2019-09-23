طريقة تحضير الكمونية للشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الإثنين، طريقة عمل الكمونية.
وتضمّنت مقادير عمل الكمونية، ما يلي:
لحمة مكعبات
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة كمون
طماطم مبشورة
فلفل رومي
سمنه
ملح _ فلفل
سكر
شوربة
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة مقادير طريقة عمل الكمونية ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
وتضمّنت مقادير عمل الكمونية، ما يلي:
لحمة مكعبات
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة كمون
طماطم مبشورة
فلفل رومي
سمنه
ملح _ فلفل
سكر
شوربة
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة مقادير طريقة عمل الكمونية ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..