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توك شو

طريقة تحضير الكمونية للشيف توتا مراد.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:31 م
الكمونية
الكمونية
قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الإثنين، طريقة عمل الكمونية.

وتضمّنت مقادير عمل الكمونية، ما يلي:

لحمة مكعبات
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة كمون
طماطم مبشورة
فلفل رومي
سمنه
ملح _ فلفل
سكر
شوربة

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة مقادير طريقة عمل الكمونية ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

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