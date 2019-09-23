رونالدو وميسي وفان دايك .. ماذا قدم الثلاثي قبل توزيع جوائز The Best

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة في كل انحاء العالم الي مسرح " لاسكالا " بمدينة ميلانو الإيطالية حيث تقام النسخة الرابعة من جوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " لافضل لاعب في العالم.



وتواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو و فيرجيل فان دايك وليونيل ميسي في القائمة النهائية لحصد اللقب عبر التصويت والذي شارك فيه المشجعون والصحفيون ومدربو وقائدو المنتخبات.



ونعرض لكم ما قدمه الثلاثي الموسم الماضي : -



كريستيانو رونالدو



لأول مرة يترشح البرتغالي للحصول علي الجائزة دون حصوله على بطولة دوري ابطال اوروبا منذ إنشائها حيث توج باللقب مع ريالل مدريد ثلاث مرات متتالية .



الموسم الماضي رغم خروج يوفنتوس من بطولة دوري ابطال اوروبا الا ان رونالدو ساهم بشكل كبير لوصولهم الى دور الــ 8 حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين لزملائه في 9 مباريات خاضها .



وعلي المستوي المحلي نجح فريق يوفنتوس في التتويج بلقب بطولة الدوري الإيطالي وسجل رونالدو 21 هدفا وفاز بجائزة أفضل مهاجم في الدوري لكنه لم يتوج بلقب الهداف ، وتوج أيضا بلقب السوبر الإيطالي .



وإجمالا خاض رونالدو في الموسم المحلي 43 مباراة سجل فيها 28 هدفا وصنع 10 أهداف في كل المسابقات.



وعلي المستوي الدولي مع منتخب البرتغالي نجح رونالدو في قيادة فريقه إلى النهائي بعدما سجل هاتريك في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا وحصد لقب البطولة على حساب هولندا .



ليونيل ميسي



نجح الارجنتيني مع فريقه برشلونة بحسم لقب الدوري الاسباني مبكرا في غياب المنافسة مع ريال مدريد واتلتيكو وسجل 36 هدفا وصنع 13 وهو الأعلى في المسابقة .



خذل ميسي الجماهير في لقاء العودة أمام فريق ليفربول الذي نجح في عمل ريمونتادا تاريخية وإقصاء كتالونيا من البطولة في دور نصف النهائي دوري ابطال اوروبا وسجل 12 هدفا خلال 10 مباريات



كما خسر لقب بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ومع منتخب الأرجنتين حاول التتويج بلقب كوبا امريكا لان أنه تعرض لخسارة كبيرة أمام البرازيل بهدفين دون رد



وفي مباراة المركز الثالث والرابع من بطولة كوبا امريكا تعرض ميسي لطرد بعد الاشتباك مع جاري ميديل .



فان دايك



شارك مع ليفربول في 50 مباراة 4465 دقيقة ،وتوج مع الريدز بلقب بطولة دوري ابطال اوروبا وحافظ على الشباك نظيفة في 5 مباريات كما حصل علي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي .



ومع منتخب هولندا 840 دقيقة ونجح في قيادته الى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بتسجيله هدفين ولكن خسروا أمام البرتغالي في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون رد .



وحصل على جائزة أفضل لاعب في اوروبا.