ضبط مصنعين "بير سلم" لإنتاج شيكولاتة ومستحضرات تجميل في القاهرة

واصل رجال مباحث القاهرة حملاتهم على الأسواق، حيث نجحوا فى ضبط 5 أطنان شيكولاته فاسدة قبل إغراق الأسواق بها، وضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص، وكذا إحباط ترويج مواد بترولية فى السوق السوداء، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.





وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وجه رجال مباحث التموين بشن حملة لضبط الأسواق، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط مسئول مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بمدينة السلام لحيازته 3 طن "شيكولاته" منتج نهائى معبأة داخل عبوات غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية و2 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.





كما تم ضبط مسئول مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالسلام لحيازته 260 الف عبوة مستحضرات تجميل مدون عليها علامات تجارية مختلفة غير مسجلة بوزارة الصحة، و4 طن مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل مجهولة المصدر.



