ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا الشربيني تبدأ تصوير فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:59 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
شيرى نبيل
تبدأ الفنانة دينا الشربيني غدا تصوير مشاهدها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبدالعزيز.

الفيلم يتناول قضايا الأزواج والزوجات، ويطرح سؤالا هاما بطريقة خفيفة الظل وهو "لو رجع بيك الزمن تانى..هتتجوز مراتك تانى؟.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدوانى، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، غادة عادل، وآخرون، إخراج أحمد الجندى .

على جانب آخر، تعاقدت دينا الشربيني على بطولة مسلسل جديد تخوض من خلاله سباق رمضان المقبل، يحمل اسم "شفيقة ومتولي" من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.

ترشيحاتنا

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

رسالة غامضة من نجم الأهلى بعد استبعاده من مواجهة سموحة

تناول الخيار يوميا.. وشاهد ماذا يحدث للجسم

طلب مهم من الهجرة للمصريين في أمريكا أثناء كلمة الرئيس السيسي

بالارقام .. حسام حسن أمام الأهلى "12 هزيمة و 5 انتصارات"

احترس .. استخدام الموبايل فى الحمام يصيبك بهذا المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

درة تخطف الأنظار بفستان ملفت فى الجونة

مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز يخطفان الأنظار في حفل Emmy awards .. صور