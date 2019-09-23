دينا الشربيني تبدأ تصوير فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تبدأ الفنانة دينا الشربيني غدا تصوير مشاهدها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبدالعزيز.



الفيلم يتناول قضايا الأزواج والزوجات، ويطرح سؤالا هاما بطريقة خفيفة الظل وهو "لو رجع بيك الزمن تانى..هتتجوز مراتك تانى؟.



فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدوانى، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، غادة عادل، وآخرون، إخراج أحمد الجندى .



على جانب آخر، تعاقدت دينا الشربيني على بطولة مسلسل جديد تخوض من خلاله سباق رمضان المقبل، يحمل اسم "شفيقة ومتولي" من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.