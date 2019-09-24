وكيل لجنة الشئون العربية: ندعم اى إجراء يحافظ على الوحدة العربية



قال النائب احمد امبابى لملوم وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ان المواد الاعلامية التى تبثها القنوات الارهابية مثل قناة "الجزيرة" تهدف إلى نشر الفتنة وخلق العداوة بين الدول العربية وبعضها البعض عبر نشرها الاكاذيب والشائعات وهو ما ثبت خلال السنوات الماضية.



وأبدى احمد امبابى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" موافقته على دعوة قادة الإعلام العربي بشأن إقامة كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم اداء القنوات الإعلامية، ويكشف أية أكاذيب أو تزييف للحقائق، معقبا:" وجود مثل هذا الكيان سيكون بمثابة حائط صد منيع للشائعات التى تؤثر سلبيا على النفوس ويمثل حماية للهوية العربية ويمنعها شرور الفتن".



وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، ان اللجنة تدعم بالتأكيد كل جهد او اجراء يتخذ بهدف الحفاظ على الوحدة العربية وحماية عقول الشباب والاجيال القادمة من حروب الجيل الرابع التى تشنها القنوات المشبوه والداعمة للارهاب.



ودعا ملتقى قادة الإعلام العربي إلى إقامة كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم اداء القنوات الإعلامية، ويكشف أية أكاذيب أو تزييف للحقائق.



ويناط بهذه المؤسسة المقترحة الكشف أيضا عن "محاولة إثارة البلبلة وبث الفتن والفرقة بين الشعوب العربية والتدخل في شؤون الدول الداخلية".