بعد 8 سنوات من الصراع.. جوتيريش يعلن نجاح تشكيل لجنة سوريا الدستورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نجاح تشكيل اللجنة الدستورية بشأن سوريا.



وكان جوتيريش قد قال يوم الأربعاء الماضي إن الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد لسوريا.



وتعد تلك الخطوة مدخلا رئيسيا للعملية السياسية التي تهدف إلى حل النزاع المستمر لأكثر من 8 سنوات في البلد الذي دمرته الحرب.



وكانت صحيفة الوطن السورية قد قالت في تقرير لها إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جبير بيدرسون سوف يبحث في الإجراءات وآلية عمل اللجنة الدستورية، بعد الاتفاق على أسماء هذه اللجنة كاملة، وأعضائها ونسب توزع الأطراف المكونة لها، وهو ما يبدو أنه تم من خلال إعلان جوتيريش.



