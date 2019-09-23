ماكرون: 100 مليار دولار للدول النامية.. لهذا السبب

خلال قمة المناخ المنعقدة بالأمم المتحدة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الكبرى تسعى لجمع 100 مليار دولار لدعم الدول النامية.



وقال ماكرون إنه "نعمل من أجل وقف إزالة الغابات حول العالم، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة".



وتهدف قمة "حالة الطوارئ المناخية" إلى إحياء اتفاقية باريس لعام 2015 ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، في الوقت الذي تنشر فيه البشرية غازات الدفيئة في الغلاف الجوي أكثر من أي وقت مضى في التاريخ.



وحذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أنه لن يسمح لأى زعيم دولة بالصعود إلى المنصة دون خطة عمل لمكافحة التغيرات المناخية.