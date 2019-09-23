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رياضة

شاهد.. مشادة كلامية بين التوأم وحكم لقاء النادي الأهلي وسموحة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:51 م
حسام حسن
حسام حسن
حسن العمدة- حسام الحارتي
اعترض حسام حسن، المدير الفني لنادي سموحة، ومساعده إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق، على قرارات حكم لقاء النادي الأهلي ومنافسه سموحة.

وتوجه التوأم "حسام وإبراهيم حسن"، إلى حكم اللقاء عقب انتهاء أحداث الشوط الأول؛ لاعتراضهم على القرارات الصادرة من قبل حكم اللقاء ضد لاعبي سموحة مما أدى إلى تطور الأمر ونشوب مشادة بين الطرفين.

وأنهى فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه نادي سموحة، متقدمًا بهدف دون رد في المباراة التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب في إطار أولى جولات الدوري المصري 2019 /2020.

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