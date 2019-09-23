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رياضة

العارضة تحرم علي معلول من هدف عالمي فى مباراة الأهلي وسموحة.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:03 م
علي معلول
علي معلول
نور عادل
حرمت العارضة مرمى فريق نادي سموحة النادي الأهلي من هدف عالمي خلال المباراة المقامة باستاد الجيش ببرج العرب في إطار أولى جولات الدوري الممتاز موسم 2019 /2020.

وحصل النادي الأهلي على خطأ من خارج منطقة الجزاء ودخل التونسي علي معلول لتسديدها ونجح فى تسديدها بطريقة رائعة، ألا أن العارضة حرمته من الهدف الثاني للأهلي.

وكان الأهلي قد انهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد عن طريق رمضان صبحي.

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