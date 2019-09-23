العارضة تحرم علي معلول من هدف عالمي فى مباراة الأهلي وسموحة.. فيديو

حرمت العارضة مرمى فريق نادي سموحة النادي الأهلي من هدف عالمي خلال المباراة المقامة باستاد الجيش ببرج العرب في إطار أولى جولات الدوري الممتاز موسم 2019 /2020.
وحصل النادي الأهلي على خطأ من خارج منطقة الجزاء ودخل التونسي علي معلول لتسديدها ونجح فى تسديدها بطريقة رائعة، ألا أن العارضة حرمته من الهدف الثاني للأهلي.
وحصل النادي الأهلي على خطأ من خارج منطقة الجزاء ودخل التونسي علي معلول لتسديدها ونجح فى تسديدها بطريقة رائعة، ألا أن العارضة حرمته من الهدف الثاني للأهلي.
وكان الأهلي قد انهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد عن طريق رمضان صبحي.
معلول في العارضة pic.twitter.com/EL873hdfPc— محمد علي (@Mohamme04026924) September 23, 2019