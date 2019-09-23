العارضة تحرم علي معلول من هدف عالمي فى مباراة الأهلي وسموحة.. فيديو



وحصل النادي الأهلي على خطأ من خارج منطقة الجزاء ودخل التونسي علي معلول لتسديدها ونجح فى تسديدها بطريقة رائعة، ألا أن العارضة حرمته من الهدف الثاني للأهلي.





و كان الأهلي قد انهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد عن طريق رمضان صبحي.

معلول في العارضة pic.twitter.com/EL873hdfPc — محمد علي (@Mohamme04026924) September 23, 2019

حرمت العارضة مرمى فريق نادي سموحة النادي الأهلي من هدف عالمي خلال المباراة المقامة باستاد الجيش ببرج العرب في إطار أولى جولات الدوري الممتاز موسم 2019 /2020.