رغم الهزيمة.. المدير الفني لنادي سموحة يصافح دكة الأهلي ..فيديو

حرص حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة على مصافحة دكة بدلاء النادي الأهلي والمدير الفني للفريق رينيه فايلر وسيد معوض مدير الكرة، عقب انتهاء المباراة بين الأهلي وسموحة .



وحقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.



أحرز هدف اللقاء رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في الدقيقة 10 بعد تمريرة عرضية من قبل مروان محسن.



