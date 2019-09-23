ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم الهزيمة.. المدير الفني لنادي سموحة يصافح دكة الأهلي ..فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:57 م
حسام حسن
حسام حسن
حسن العمدة- حسام الحارتي
حرص حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة على مصافحة دكة بدلاء النادي الأهلي والمدير الفني للفريق رينيه فايلر وسيد معوض مدير الكرة، عقب انتهاء المباراة بين الأهلي وسموحة .

وحقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

أحرز هدف اللقاء رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في الدقيقة 10 بعد تمريرة عرضية من قبل مروان محسن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طه اسماعيل وعبد الحفيظ يحضران مؤتمر تقديم فايلر الاثنين المقبل

أسباب الاختيار ورسالة للجماهير.. 5 مشاهد من مؤتمر تقديم فايلر مدرب الأهلي الجديد

ضربة قوية لـ فايلر .. إصابة نجم الأهلي في أول مران تحت قيادة المدرب الجديد

بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر

دكة بدلاء نارية لـ الأهلي في السوبر

بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

ترشيحاتنا

بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

قرار عاجل من سموحة قبل لحظات من مواجهة الأهلي بالدوري

شعرك يتساقط سريعا.. وصفة طبيعية تساعد على إنباته من جديد

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

قرار مفاجئ من فرج عامر لـ دعم لاعبي سموحة خلال مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب