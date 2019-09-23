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أخبار البلد

رشوان والفقى والشوبكى ومكرم بحفل جوائز هيكل

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقد حفل توزيع جوائز مسابقة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين ورجال الدولة والشخصيات العامة.

ويستعرض الحفل تطورات نقل مكتبة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لمكتبة الإسكندرية، وما يقرب من 25 ألف كتاب؛ ليستفيد بها أكبر قدر من الشباب والصحفيين، ويأتي الحفل في ذكرى مولد الأستاذ.

جاء الحفل بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأشبق، وعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي.

كما حضر الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والإعلاميون: محمود سعد، وشريف عامر، وعمرو الشوبكي.

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