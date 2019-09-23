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رياضة

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على سموحة في الدوري

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:39 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبدالحكيم ابو عليم
أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة طيبة أمام سموحة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في أول لقاءاته ببطولة الدوري العام.

وأوضح رينيه فايلر، خلال المؤتمر الصحفي، أن الاهلي تأثر بشكل كبير بسبب خوض العديد من المواجهات القوية أمام كانو سبورت والزمالك ثم أمام سموحة اليوم في فترة قصيرة، ولكنه حقق الفوز رغم الإجهاد والإصابات، وهو المهم في هذه المرحلة.

وأضاف رينيه فايلر، أن المباراة شهدت عدة فرص للأهلي كانت كافية لزيادة الأهداف مقابل فرصة وحيدة للمنافس، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون إصابة مروان محسن بسيطة ولا تؤدي لغيابه لفترة طويلة.

وأكد رينيه فايلر، أن الجهاز الفني يتطلع إلى تقديم كرة القدم الحديثة، لافتا إلى أنه مازال يتعرف على قدرات اللاعبين ويعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء وتصويب الأخطاء مع توفير أكثر من لاعب جاهز في كل مركز.

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