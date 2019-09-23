مدرب الإسماعيلي يجتمع بـ شيلونجو ومجدي خلال مران الفريق

عقد الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى للإسماعيلى رفقه معاونيه “سيرديان” و”أدهم السلحدار” اجتماعا مع ثنائى الفريق بنسون شيلونجو وعبد الرحمن مجدى على هامش مران الفريق.



ويستعد الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى يوم الجمعة المقبل ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



ويحرص المدرب الصربى على تحفيز لاعبيه باستمرار من أجل ضمان تقديمهم أفضل ما لديهم على أرض الملعب.