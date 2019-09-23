قنصل الصين بالإسكندرية: مصر أكبر شريك تجاري وحجم التبادل بين البلدين زاد 27.7%

أكدت قنصل الصين بالإسكندرية جاو ليينغ، قوة العلاقات المصرية الصينية، وأن البلدين تجمعهما علاقات صداقة إستراتيجية، موضحة أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي 13.86 مليار دولار بزيادة 27.7%، فيما جاء ذلك في كلمتها مساء اليوم الاثنين على هامش الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، ومحافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة.





وأوضحت القنصل الصيني بالإسكندرية، أن الصادرات المصرية إلى الصين بلغت 1.83 مليار دولار بزيادة 36.8%، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري بلغ 6.5 مليار دولار بزيارة 4.6% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.



