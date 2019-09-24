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رياضة

بيراميدز يتصدر.. جدول ترتيب فرق الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الأولى

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:06 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
ريهام بكير
انطلقت الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسختها الـ61 يوم السبت 21-9-2019 ، وأقيمت مبارياتها على مدار 3 أيام وأنتهت يوم الاثنين 23-9-2019.

وبعد انتهاء جميع مباريات الجولة الأولى والتي انتهت الاثنين، بمباراتي الأهلي وسموحة ، والزمالك مع الاتحاد السكندري جاء جدول ترتيب الفرق كالاتي:

في الصدارة بيراميدز لYحرازه 4 أهداف في شباك إنبي، يليه أيضا وفقا لمعدل الأهداف، الانتاج الحربي في المركز الثاني لتسجيله 3 أهداف في مرمى منافسه اف سي مصر ، ثم مصر المقاصة ثالثا، والمقاولون العرب رابعا.

ويأتي ترتيب الأهلي حامل اللقب في المركز السابع، ثم الزمالك الثامن، وجاءت نتائج الجولة الأولى كالاتي
طلائع الجيش مع المقاولون العرب 0-1
الجونة مع الإسماعيلي 0-1
بيراميدز مع إنبي 4-0
أسوان مع مصر المقاصة 2-3
الانتاج الحربي مع اف سي مصر 3-0
وادي دجلة وطنطا 0-1
المصري البورسعيدي مع حرس الحدود 1-1
سموحة مع الأهلي 0-1
الزمالك مع الاتحاد السكندري 1-0

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