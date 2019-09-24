بيراميدز يتصدر.. جدول ترتيب فرق الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الأولى

انطلقت الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسختها الـ61 يوم السبت 21-9-2019 ، وأقيمت مبارياتها على مدار 3 أيام وأنتهت يوم الاثنين 23-9-2019.





وبعد انتهاء جميع مباريات الجولة الأولى والتي انتهت الاثنين، بمباراتي الأهلي وسموحة ، والزمالك مع الاتحاد السكندري جاء جدول ترتيب الفرق كالاتي:





في الصدارة بيراميدز لYحرازه 4 أهداف في شباك إنبي، يليه أيضا وفقا لمعدل الأهداف، الانتاج الحربي في المركز الثاني لتسجيله 3 أهداف في مرمى منافسه اف سي مصر ، ثم مصر المقاصة ثالثا، والمقاولون العرب رابعا.





ويأتي ترتيب الأهلي حامل اللقب في المركز السابع، ثم الزمالك الثامن، وجاءت نتائج الجولة الأولى كالاتي

طلائع الجيش مع المقاولون العرب 0-1

الجونة مع الإسماعيلي 0-1

بيراميدز مع إنبي 4-0

أسوان مع مصر المقاصة 2-3

الانتاج الحربي مع اف سي مصر 3-0

وادي دجلة وطنطا 0-1

المصري البورسعيدي مع حرس الحدود 1-1

سموحة مع الأهلي 0-1