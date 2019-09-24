يوم أهلاوي مثير.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور

يعتبر الإثنين يوم اهلاوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث سيطرت الأحداث الحمراء علي معظم مجريات اليوم.





والبداية جاءت بمفاجأة رينيه فايلر المدير الفني للفريق باستبعاد أحمد فتحي من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة سموحة رغم تالقه أمام الزمالك في السوبر المصري، ثم الفوز الأحمر علي حساب النادي السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولي من منافسات الدورى.





وأخيرًا قدم مجلس الأهلي مذكرات عديدة ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لإتحاد الكرة وضد خالد الغندور للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.





وقال الإعلامي إبراهيم المنيسي، في برنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة "الأهلي"، "الأهلي قدم مذكرة رسمية لاتحاد الكرة للمطالبة بعقاب مرتضى منصور بعد ما حدث في مباراة السوبر المصري".





وأضاف الإعلامي إبراهيم المنيسي "جاء في المذكرة أنه في أثناء حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اتحاد الكرة وممثل الشركة الراعية فوجئ الجميع بتوجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وتوجيه السباب لأعضاء مجلس الأهلي".





وأوضح الإعلامي إبراهيم المنيسي "طلب الأهلي اتخاذ جميع الاتجاهات الانضباطية تجاه ما حدث، وطلب الأهلي بعرض الأمر على لجنة التظلمات".





وقال النادي الأهلي في مذكرته إنه فور إنتهاء مباراة السوبر المصري بين الفريقين باستاد برج العرب فوجئ مجلس الإدارة بتوجه مرتضي منصور نحو مقاعدهم وتوجيه السباب لهم علي مرأي ومسمع من كل الجالسين في المقصورة.





وأضاف أن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك توجه لمجلس الإدارة بعدها ووجه إاتذارا علي ما حدث من توجيه عبارات مسيئة ومشينه تمثل إهدارا للقيم الأخلاقية وخروج عن إطار التنافس الرياضي الشريف بين الناديين وتتعارض مع المواثيق والمبادئ الرياضية.





وطالب الأهلي في خطابه باتخاذ جميع الإجراءات اللائحية والإنضباطية ضدههذه السلوكيات المشينة والدخيلة علي الوسط الرياضي والتي لا تمت للرياضة والقيم والرياضية والإخلاقية بصلة وتثير الفتنه بين الجماهير وتخلق حالة من الشحن والاحتقان لديهم.





وتقدم المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، بشكوى إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ضد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق.





وقال المهندس خالد مرتجي، الذي تقدم بالمذكرة مع العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إنه بتاريخ 20 سبتمبر الجاري أذاع برنامج "الزمالك اليوم"، ويقدمه اللاعب خالد الغندور مداخلة تليفونية لمدة 29 دقيقة تمثلت في إهانات وانتهاكات صارخة في حق الشاكيين ووالد الشاكي الأول الفريق عبدالمحسن كامل مرتجى، وهو من رجال قلائل جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم في مصر.





وطالب مرتجي ومرجان باتخاذ الإجراءات التي تعيد لهما حقهما.





كما قدم مرتجي شكوي أخري ضد خالد الغندور الي الإعلامي فهمي عمر رئيس اللجنة العليا لضبط الأداء الإعلامي .



