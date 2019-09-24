1200 إسرائيلي يقتحمون قبر النبي يوسف بـ نابلس

أكد موقع "والاه" العبري اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش الإسرائيلي، قامت بتأمين اقتحام 1200 مستوطن يهودي، لقبر يوسف بمدينة نابلس.



واندلعت مواجهات بين قوات الجيش، وعشرات الشبان الفلسطينيين، بمنطقة حلحول قضاء الخليل، ونتيجة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وقعت حادثة سير بين مركبيتين عسكريتين بالمدينة، بدون إصابات.



واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، 19 شابا فلسطينيا، خلال حملة اعتقالات موسعة، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وأشار الموقع العبري، إلى أنه تم تحويل المعتقلين للتحقيق معهم، لدى الجهات الأمنية المختصة في إسرائيل.



وذكر موقع "والاه" العبري، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل من وصفهم بالمطلوبين للمخابرات الإسرائيلية.

