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رياضة

بعثة مصر لـ الجمباز تتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:35 ص
بعثة مصر للجمباز
بعثة مصر للجمباز
ريهام بكير
غادرت صباح اليوم الثلاثاء بعثة مصر للجمباز، مطار القاهرة متوجهه إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للجمباز للناشئين خلال الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري.

وتتكون البعثة من فروع الجمباز الأربعة، الجمباز الفني رجال اللاعب ويضم عبدالرحمن عبدالحليم ومحمد ناجي ومحمد مختار والجمباز الإيقاعي ويضم عاليا حازم ومريم تامر، وملك عبدالعزيز، والجمباز الفني آنسات ويضم جنا هاني وجنا عادل وسلمي مليجي وفرع جمباز الايروبك ويضم باسل سامح وهنا اشرف ونورا الحناوي.

والمدربين، محمد عثمان- احمد عبدالرحيم- محمود سيد- سلمى السعيد- لمياء حسام- منار محسن- محمود ايمن- محمد عكاشة.
والحكام ، ياسمين سمير- رودينا دياب- نرفين هشام - هبه البوريني - عرفات احمد - عبدالله رضوان- ايه سعد- روان طارق.
يترأس بعثة مصر فى إيطاليا دكتور علاء حامد.

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