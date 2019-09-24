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حوادث

رئيس مجلس الدولة ونوابه يتفقدون المحاكم استعدادا للعام القضائي الجديد.. صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:29 ص
رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة ونوابه
كتب محمد زهير
قال مصدر قضائى مسئول بمجلس الدولة إن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة تفقد قاعات المحاكم بالمبنى الرئيسى بالدقى الجيزة المطل على النيل، كما تفقد بعض الأدوار ومكاتب غرف المداولات يرافقه المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.

وأضاف أن رئاسة المجلس والأمانة العامة تتابع عن كثب تيسير خدمات منظومة العدالة الإدارية للمواطنين، واطمأنت على تنفيذ خطة التجهيز والتطوير والصيانة لتيسير العمل القضائى للقضاة، وتوفير سبل الراحة لجميع المتقاضين المترددين على مجلس الدولة بجميع محاكمه.

وأوضح المصدر القضائى المسئول أن المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يرافقهما المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس، تفقدوا مبنى محاكم مجلس الدولة بالعباسية للوقوف على احتياجات خدمات العدل به لتوفير البيئة الأكثر ملاءمة لإنجاز القضايا والبت فيها وتسريع وتيرتها بما يسهم في إيصال كل ذي حق إلى حقه.

وأوضح المصدر أن تلك الجهود تأتى قبيل بداية العام القضائى الجديد الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل للنهوض بدور محاكم المجلس والتسيير في المعاملات اليومية للمواطنين والتي تحتاج الى إجراءات قانونية تكفل حماية تحقيق مصالحهم.

وأشار إلى أن رئاسة المجلس حثت القضاة على عدم تأخير البت في قضايا المواطنين، وتعزيز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، وما يحققه إيجابًا على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين.
رئيس مجلس الدولة ونوابه يتفقدون المحاكم استعدادا للعام القضائي الجديد.. صور
رئيس مجلس الدولة ونوابه يتفقدون المحاكم استعدادا للعام القضائي الجديد.. صور
رئيس مجلس الدولة ونوابه يتفقدون المحاكم استعدادا للعام القضائي الجديد.. صور
رئيس مجلس الدولة ونوابه يتفقدون المحاكم استعدادا للعام القضائي الجديد.. صور
رئيس مجلس الدولة ونوابه يتفقدون المحاكم استعدادا للعام القضائي الجديد.. صور

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