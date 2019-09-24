بوادر أزمة..روسيا تستدعي مسؤولا دبلوماسيا أمريكيا

ذكرت وكالات أنباء روسية أن موسكو استدعت يوم الثلاثاء دبلوماسيا أمريكيا للاحتجاج على ما وصفته برفض واشنطن غير المقبول إصدار تأشيرات لأعضاء وفد روسي كان من المقرر سفره للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ووصفت روسيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء مشكلة التأشيرات بأنها انتهاك لالتزامات واشنطن الدولية وقالت إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث الأمر مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك.