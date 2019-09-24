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أخبار العالم

لهذه الأسباب.. نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل القادمة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:20 م
نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل القادمة
سمر صالح
أفادت القناة العبرية السابعة بأن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اتفق مع بنيامين نتنياهو وبيني جانتس على العودة للقاء ثلاثي آخر مساء غد، الأربعاء.

وأوضحت القناة أنه من المقرر أن تجتمع طواقم المفاوضات لحزبي "كاحول لفان" والليكود، اليوم، الثلاثاء، للبدء في مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكدت أنه إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات لتشكيل الحكومة بين الحزبين، فمن المحتمل أن يكلف رؤوفين ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ولفتت إلى أن نتنياهو حصل على 55 توصية لاختياره لتشكيل الحكومة مقابل 54 لـ جانتس.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن احتمالية إسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة أولًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تزداد، بعد أن أبلغت القائمة المشتركة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأن توصيتها لإناطة المهمة ببيني جانتس رئيس تحالف كاحول لافان لا تشمل أعضاء التجمع الوطني الثلاثة.

وأضافت القناة أن عدد الأعضاء الموصين بـ جانتس بلغ 54 أي أقل بنائب واحد عن عدد النواب الذين يوصون الرئيس ريفلين بتكليف نتنياهو بهذه المهمة.

وأشارت إلى أن الرئيس ريفلين يقوم في هذه الساعة بالاستماع إلى توصيات ممثلي كل من يهدوت هتوراة ويمينا والعمل -جيشر والمعسكر الديمقراطي.

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