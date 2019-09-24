ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب مخالفاتها.. انتهاء عمل شركة أوبر في دولة أوروبية قريبا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:47 م
صدى البلد
مريم صليب
حصلت شركة " أوبر" على رخصة عمل لمدة شهرين فقط في "​لندن​"، بعد فشلها في الحصول على ترخيص للعمل لمدة 5 سنوات بالرغم من نجاحها الساحق في بلدان أخرى وفي لندن أيضا، إلا أنها دخلت في صراعات مع الحكومة بسبب إجراءات قانونية لا تمكنها من الحصول على رخصة.

ووفقا لما ذكر في صحيفة "مترو" البريطانية، فإن الحكومة في لندن رفضت طلب تجديد ترخيص شركة أوبر في 2017 بسبب أوجه القصور التي اكتشفتها في الإبلاغ عن المخالفات الخطيرة التي تورطت فيها وفحص خلفية السائقين، مما أدى إلى اتخاذها إجراءات قانونية في حق "أوبر".

وأعطت الحكومة شركة أوبر ترخيص بالعمل في 2018 تحت الاختبار، بعد أن أجرت الشركة العديد من التغييرات على نموذج أعمالها في العاصمة البريطانية، أهم سوق أوروبية لها.

وأشارت هيئة النقل في لندن إلى أن الرخصة الجديدة صالحة لمدة شهرين تأتي مع شروط جديدة لضمان سلامة الركاب، لافتة إلى أنها تريد الحصول على تفاصيل أكثر من الشركة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

رئيس أمريكا الأسبق وزوجته على مائدة إفطار عربي.. خبز وزيت وشاي مغربي

رجل أعمال يفتح طفاية حريق في وجه رجل بسبب سجارة.. فيديو

نظام ريجيم سريع جدا للطوارئ ونسف الكرش والأرداف للأبد

بطريقة غير متوقعة.. أفضل علاج لمرض الهربس

زوج عديم الضمير.. ترك زوجته المريضة تموت من الإهمال حتى تعفنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني