بسبب مخالفاتها.. انتهاء عمل شركة أوبر في دولة أوروبية قريبا

حصلت شركة " أوبر" على رخصة عمل لمدة شهرين فقط في "​لندن​"، بعد فشلها في الحصول على ترخيص للعمل لمدة 5 سنوات بالرغم من نجاحها الساحق في بلدان أخرى وفي لندن أيضا، إلا أنها دخلت في صراعات مع الحكومة بسبب إجراءات قانونية لا تمكنها من الحصول على رخصة.



ووفقا لما ذكر في صحيفة "مترو" البريطانية، فإن الحكومة في لندن رفضت طلب تجديد ترخيص شركة أوبر في 2017 بسبب أوجه القصور التي اكتشفتها في الإبلاغ عن المخالفات الخطيرة التي تورطت فيها وفحص خلفية السائقين، مما أدى إلى اتخاذها إجراءات قانونية في حق "أوبر".



وأعطت الحكومة شركة أوبر ترخيص بالعمل في 2018 تحت الاختبار، بعد أن أجرت الشركة العديد من التغييرات على نموذج أعمالها في العاصمة البريطانية، أهم سوق أوروبية لها.



وأشارت هيئة النقل في لندن إلى أن الرخصة الجديدة صالحة لمدة شهرين تأتي مع شروط جديدة لضمان سلامة الركاب، لافتة إلى أنها تريد الحصول على تفاصيل أكثر من الشركة.