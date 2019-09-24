عبد العال لرئيس البرلمان اليمني: ندعم اليمن قيادة وشعبا

استقبل الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم "الثلاثاء" الموافق 24 سبتمبر 2019 سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني والوفد المرافق له.



استهل الأستاذ الدكتور عبد العال اللقاء بالترحيب برئيس مجلس النواب اليمني والوفد المرافق له، مرحبًا به في بلده الثاني مصر، مقدمًا له التهنئة على انتخابه رئيسًا للبرلمان اليمني في إبريل الماضي، مؤكدًا على دعم الدولة المصرية حكومة وشعبًا للحكومة الشرعية اليمنية ودعم وحدة وسيادة اليمن على كامل ترابها، وحق الشعب اليمني الشقيق في العيش بكرامة وحرية، مشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يمثل جوهر الأمن القومي المصري والعربي.



في معرض الحديث عن الأزمة اليمنية، أكد الدكتور على عبدالعال على تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل للحل السياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الأساسية في هذا الصدد، والتى يتمثل جوهرها في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني عام 2013 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما أكد الدكتور على عبدالعال على موقف مصر الرافض لاستهداف اليمنيين وتجنيد الاطفال واستهداف الأراضي السعودية والناقلات التجارية في الممرات البحرية الدولية.



من جانبه، أعرب سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال ودعم الدولة المصرية قيادة وشعبًا للدولة اليمنية والشعب اليمني، واصفًا مصر بالبوصلة العربية وقلب الأمة العربية النابض وصمام أمانها، معتبرًا أن الأمن القومي المصري واليمني نسيجًا واحدًا، مشيدًا بدعم الدكتور على عبدالعال ومجلس النواب المصري للقضية اليمنية في المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.