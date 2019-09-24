شاهد.. رئيس الوزراء يجلس وسط الطلاب في الفصل أثناء زيارته لـ بني سويف

حرص اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، على الجلوس داخل فصول مدرسة الشهيد الرائد محمد عصام سرور الإعدادية بنات فى بني سويف وسط الطلاب والتقاط صور معهم.



جاء ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء إلي محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء.



وحرص رئيس الوزراء على متابعة سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 ، وتفقد عددًا من فصول المدرسة، ومعاملها، وأدار حوارات ودية مع الطلاب.



وكان رئيس الوزراء تفقد اليوم المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، والتي تمت إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية مُتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع ..جاء ذلك خلال جولته بمحافظة بني سويف.