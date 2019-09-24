مدبولي يتفقد المستشفى العام النموذجي ببني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشفى العام النموذجي ببني سويف، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أقسام المستشفى.





وتساءل رئيس الوزراء، عن انتظام العمل بالمستشفى من أطباء وتمريض، وكذلك عدد العاملين بها.





وفي نهاية زيارته للمستشفي، أصر العاملون على التقاط صورة تذكارية مع رئيس الوزراء، وقد رحب معربًا عن سعادته بهم.





وكان رئيس الوزراء قام بتفقد عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى المحافظات لمتابعة خط سير العمل للمشروعات على أرض الواقع.





ومن المنتظر أن يختتم رئيس الوزراء زيارته بلقاء نواب البرلمان والاستماع إلى مشكلات المحافظة.