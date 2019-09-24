ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي يتفقد المستشفى العام النموذجي ببني سويف

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:19 م
رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشفى العام النموذجي ببني سويف، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أقسام المستشفى.

وتساءل رئيس الوزراء، عن انتظام العمل بالمستشفى من أطباء وتمريض، وكذلك عدد العاملين بها. 

وفي نهاية زيارته للمستشفي، أصر العاملون على التقاط صورة تذكارية مع رئيس الوزراء، وقد رحب معربًا عن سعادته بهم.

وكان رئيس الوزراء قام بتفقد عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى المحافظات لمتابعة خط سير العمل للمشروعات على أرض الواقع.

ومن المنتظر أن يختتم رئيس الوزراء زيارته بلقاء نواب البرلمان والاستماع إلى مشكلات المحافظة.

مدبولي يتفقد المستشفى العام النموذجي ببني سويف
مدبولي يتفقد المستشفى العام النموذجي ببني سويف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء عن مستشفى سمالوط: ده مش منظر مستشفى تم إنهاء 80% منها

رئيس الوزراء يزور مستشفى المنيا للتأمين الصحي ويجري حوارا مع فريق التمريض

رئيس الوزراء لطلاب الجامعة التكنولوجية: ممكن أتصور معاكم

مدبولي يتفقد مصنعا لتصنيع الخميرة ببني سويف

رئيس الوزراء لعاملة بمصنع ملابس جاهزة ببني سويف: مرتبك كام؟

يصنعون منتجا يرقى للتصدير إلى دول كبرى.. تعليق مدبولي أثناء تفقده مصنع ملابس ببنى سويف

ترشيحاتنا

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر

بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب

زوج عديم الضمير.. ترك زوجته المريضة تموت من الإهمال حتى تعفنت

بمينى جيب جينز.. نيكول سابا تشعل إنستجرام من مهرجان الجونة

ياليتهم يحترمونا..تركي آل الشيخ: أشياء جديدة تمنع السعوديين من السفر للخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!