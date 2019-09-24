جنني جمالك .. أنغام تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة مبهرة.



وأطلت بها بفستان طويل وبأكمام باللون البيج من الشيفون مطرز باللون الفضى ،وحزام على الوسط باللون البيج.



واعتمدت فى الميكب على اللون البنى والفضى ايشادو، وأحمر شفاة باللون الكشمير الهادئ ، وتركت شعرها البني منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة .



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط وخاتم لليد لإكمال إطلالتها.

