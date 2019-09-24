ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميتشو يتراجع عن قراره تجاه لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة بطل السنغال

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:57 م
ميتشو
ميتشو
ملك موسي
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على التراجع عن استئناف التدريبات اليوم الثلاثاء ، عقب خوض مباراة الاتحاد السكندري أمس الاثنين فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز .

وقرر المدير الفني منح الفريق راحة اليوم الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك للقاء جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل.

يذكر أن الزمالك فاز أمس على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يسافر إلي السنغال للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا ..الأربعاء

دوري أبطال إفريقيا .. نادي الزمالك يعود من السنغال ويستعد للسوبر غدا

ميتشو يحتوي لاعبي الزمالك بعد خسارة لقب كأس السوبر أمام الأهلي

أول قرار لـ ميتشو قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدوري

اخبار نادي الزمالك اليوم الاحد 22 - 9 - 2019 .. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الاتحاد وموعد انطلاق القناة الأبرز

صدمة قوية لـ ميتشو مدرب الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند

تحرك مصري قوي بسبب عدم اعتماد التصويت لـ محمد صلاح في جائزة الأفضل

إيهاب لهيطة يفجر مفاجأة بشأن تصويت أجيري والمحمدي في استفتاء جائزة ذا بيست

تحدث عن سد النهضة وأزمات العرب.. 6 رسائل نارية من السيسي بالأمم المتحدة

فرمان فايلر للاعبي الأهلي بعد مواجهة سموحة

بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور