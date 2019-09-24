ميتشو يتراجع عن قراره تجاه لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة بطل السنغال



يذكر أن الزمالك فاز أمس على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على التراجع عن استئناف التدريبات اليوم الثلاثاء ، عقب خوض مباراة الاتحاد السكندري أمس الاثنين فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز .وقرر المدير الفني منح الفريق راحة اليوم الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي.ويستعد الزمالك للقاء جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل.