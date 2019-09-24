أثناء كلمته في الأمم المتحدة.. مندوبة فنزويلا تهين ترامب.. فيديو

A delegate from Venezuela read a book during Pres. Trump's highly critical remarks about her country at the #UNGA. https://t.co/MMl01zvwGz pic.twitter.com/TrTGrz0t1P — ABC News Politics (@ABCPolitics) September 24, 2019

أثار رد فعل مندوبة عن فنزويلا في الأمم المتحدة جدلا كبيرا خلال استماعها لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.قررت المندوبة تجاهل كلمة ترامب الذي كان يشن هجوما على الحكومة الفنزويلية الاشتراكية برئاسة نيكولاس مادورو، واتهمها بارتكاب الجرائم والانتهاكات.في المقابل، توقفت المندوبة عن الاستماع لترامب والتقطت كتابا عن القائد العسكري والسياسي لبلادها، سيمون بوليفار، وشرعت في قراءته.وكان عنوان الكتاب الذي تقرأه بعنوان:"البطل بوليفار، العبقري والفكر العالمي".ويدعم ترامب زعيم المعارضة والبرلمان خوان جوايدو الذي قاد انقلابا ضد مادورو دعمته فيه العديد من الدول، إلا أن مادورو لا يزال في منصبه حتى الآن.