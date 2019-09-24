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أخبار العالم

أثناء كلمته في الأمم المتحدة.. مندوبة فنزويلا تهين ترامب.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:13 م
صدى البلد
حسام رضوان
أثار رد فعل مندوبة عن فنزويلا في الأمم المتحدة جدلا كبيرا خلال استماعها لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قررت المندوبة تجاهل كلمة ترامب الذي كان يشن هجوما على الحكومة الفنزويلية الاشتراكية برئاسة نيكولاس مادورو، واتهمها بارتكاب الجرائم والانتهاكات.

في المقابل، توقفت المندوبة عن الاستماع لترامب والتقطت كتابا عن القائد العسكري والسياسي لبلادها، سيمون بوليفار، وشرعت في قراءته.

وكان عنوان الكتاب الذي تقرأه بعنوان:"البطل بوليفار، العبقري والفكر العالمي".

ويدعم ترامب زعيم المعارضة والبرلمان خوان جوايدو الذي قاد انقلابا ضد مادورو دعمته فيه العديد من الدول، إلا أن مادورو لا يزال في منصبه حتى الآن.

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