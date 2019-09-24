نظرا لفعاليات المؤتمر السنوي.. توقف الدراسة بمعهد المحاماة حتى السبت المقبل

أعلن حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر معهد المحاماة، بأن غدا الأربعاء، إجازة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، على أن يتم استئناف المحاضرات مرة أخرى يوم السبت المقبل، نظرا لفاعليات مؤتمر المحامين السنوي المقام بمدينة الغردقة في الفترة من 25 وحتي 28 سبتمبر.



وقد افتتح سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في الثامن عشر من سبتمبر الجاري الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وما يزيد عن ثلاثة الآلاف محام المشتركين في المعهد من نقابات شمال وجنوب القاهرة وشمال وجنوب الجيزة وشمال وجتوب القليوبية، والقاهرة الجديدة وحلوان.