الكشف عن هوية المسئول العربي الذي التقى وزير خارجية إسرائيل في الأمم المتحدة

قال المحلل الإسرائيلي للشئون العربية، إيدي كوهين، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التقى نظيره الإماراتي في الأمم المتحدة.



وكان الوزير الإسرائيلي قد كتب على حسابه بموقع تويتر تغريدة قال فيها إنه التقى وزير خارجية دولة عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.



وأضاف إنه بحث مع الوزير العربي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل مواجهة النفوذ الإيراني وتمددها في المنطقة.



ولم يذكر الوزير كاتس هوية الوزير العربي الذي التقاه، ودارت شكوك حول احتمالية أن يكون الوزير المذكور هو وزير الخارجية البحريني.



ونشر الأخير تغريدة عن اللقاءات التي أجراها في الأمم المتحدة، ولم تتضمن أي ذكر للقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي.